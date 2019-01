“Quel pomeriggio ci incrociammo appena sulla soglia del nostro stanzone, quella della ‘nera’ e della ‘giudiziaria’. Non feci neppure in tempo a sentire il suo consueto saluto, rivolto a tutti. Uscivo quasi correndo. ‘Unni vai cu sta primura? (dove vai con questa premura? ndr)’ mi chiese. ‘Spararu (Hanno sparato ndr) a uno ma non si capisce niente’ gli risposi scappando via. Fu l’ultima volta che vidi Mario ed anche l’ultima cosa che in quei secondi, e per i tanti anni a venire, avrei mai potuto pensare che accadesse”. Inizia così il ricordo di Sergio Raimondi, giornalista e collega di Mario Francese, ucciso dalla mafia il 26 gennaio del 1979 sotto la sua abitazione. “Correvo verso via del Giardino dove in un negozio, piccolo ma elegante, avevano sparato al titolare. Un agguato strano, non lo uccisero perché non volevano ucciderlo. Lo gambizzarono e sembrò a tutti molto strana quella modalità decisamente anomala a Palermo: uno stile che ricalcava più quello delle Br che non della mafia – ricorsa Raimondi – Passai il pomeriggio e le prime ore della sera ad arrovellarmi insieme con gli investigatori a capire i motivi dell’agguato, leggere fascicoli assai scarni, cercare di parlare con il ferito in ospedale”.

