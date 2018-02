Hamsik: Ci scusiamo con i tifosi

(Afp)

“Ci scusiamo con i nostri tifosi. Ieri sera non era il vero Napoli, quello che guida il campionato italiano. Non possiamo permetterci prestazioni come questa, non possiamo presentarci in questo modo in Europa. Nel campionato siamo competitivi, dobbiamo diventarlo anche nelle competizioni europee”.

Sono le parole del capitano del Napoli Marek Hamsik all’indomani della sconfitta casalinga per 3-1 con il Lipsia nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. “E’ un peccato che abbiamo subito il terzo gol proprio alla fine, vincere a Lipsia per 3-0 sarà molto difficile – sottolinea lo slovacco sul suo sito ufficiale – Domenica c’è la Spal. Dobbiamo tornare al nostro gioco e alla serie vincente che stiamo facendo in Serie A”.