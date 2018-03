Hamilton re delle prove libere

Lewis Hamilton (Foto di repertorio/Afp)

Il mondiale 2018 di Formula 1 inizia nel segno di Lewis Hamilton, protagonista nella prima giornata di libere a Melbourne, in Australia. In vista della prima gara stagionale il campione del mondo è stato il più veloce in entrambe le sessioni, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e al compagno di squadra Valtteri Bottas.

Un risultato che lancia il britannico della Mercedes in vista delle qualifiche in programma domani: la pole position, la settima in carriera su questo circuito per Hamilton, è a 1,55 su 888sport.it, mentre si sale a 4,50 per Verstappen primo in qualifica, e a 6,50 per Bottas.

Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel: per il tedesco, riporta Agipronews, la pole vale 7,50, per il finlandese, che in carriera solo una volta ha centrato il primo posto in qualifica a Melbourne, si sale a 21 volte la posta. Occhio a Daniel Ricciardo, pronto a far bene davanti ai suoi tifosi: per l’australiano della Red Bull, settimo al termine delle seconde libere, la pole vale 10,00.