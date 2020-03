Hamilton

Hamilton

“Sono davvero molto sorpreso di trovarci qui. E’ bello gareggiare, ma per me è scioccante sederci tutti nella stessa stanza in questo momento pensando anche a tutti i fans là fuori. Il denaro è re”. In piena emergenza Coronavirus Lewissi mostra sorpreso sulla decisione da parte della Formula 1 di avviare ugualmente il Mondiale a partire dal Gran Premio d’Australia, prima tappa del calendario in programma nel weekend. “Sembra che tutto il mondo stia reagendo, forse con un po’ di ritardo – ha dichiaratodurante la conferenza stampa – La NBA è già stata sospesa mentre la F1 continua ad andare avanti”.