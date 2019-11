Titolo: Hairstylist Makeup Artist



Azienda: Valerio Sestito



Descrizione: DESCRIZIONE Offro servizio in Hotel o a domicilio per Hairstyling e Makeup. Ho esperienza decennale Attulamente… lavoro nella moda come Freelance. Per richieste e info tel. 3407551578 Grazie. Valerio i miei lavori su…

Luogo: Milano