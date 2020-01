La frontwoman dei Paramore, Hayley Williams, ha annunciato il suo primo album da solista, svelandone anche il titolo.

Hayley Williams ha annunciato il suo atteso disco solista. Dopo averne parlato, verso la fine del 2019, Hayley Williams, cantante della rock band Paramore, ha rivelato nuovi dettagli sul progetto attraverso alcuni misteriosi teaser promozionali, come sottolinea MTV News.

Il progetto si chiama Petals For Armor e sarà lanciato ufficialmente il 22 gennaio 2020. Inoltre, l’account Instagram di Petals For Armor ha pubblicato un video teaser che ne annuncia l’arrivo.

Hayley Williams: disco solista dal titolo Petals for Armor



Hayley Williams ha annunciato il suo progetto solista l’anno scorso con una semplice schermata dell’app Notes, abbastanza da suscitare un enorme clamore tra i fan dei Paramore.

“Il trentesimo anno è stato importante e lo sarà anche il trentunesimo. Il prossimo anno lancerò nuova musica con l’aiuto dei miei amici più cari. Ho fatto qualcosa che porterà il mio nome. Si tratta di un progetto davvero speciale e ne avrete un assaggio a gennaio. Felice anno nuovo, amici“.

In particolare, il post era accompagnato con un’emoji di petali di fiori, che si ricollega – come si può capire – al titolo stesso del suo primo lavoro discografico da solista.



Hayley Williams, il teaser di Petals for Armor



I fan hanno notato diversi poster di Petals For Armour in giro per New York, che ne indicano il lancio in un giro di un paio di settimane.

Molto interessante, come è lo stesso video apparso anche sull’account YouTube di Petals For Armor dal titolo: Rage is a quiet thing ossia la rabbia è una cosa tranquilla.

ll teaser:

Nel mese di agosto alla cantante è stata fatta una domanda sullo stato della musica rock e se è “ancora viva”.

Ecco la sua risposta: “È morta o viva? Non penso che muoia perché non sono davvero sicura che il rock’n’roll – o persino il punk rock, del resto, di cui sono un grande fan – possa essere ridotto a un fase o un genere di musica. Penso davvero che sia qualcosa di molto simile alla moda e alla cultura. Vive nelle persone“.

