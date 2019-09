“Ciao Roberto, per favore conferma le tue credenziali per la consegna oggi, altrimenti il tuo pacco verrà spedito al mittente: (link da cliccare)”. E’ l’sms con cui viene attuata la truffa che sfrutta in maniera fraudolenta il marchio Unieuro. E’ l’azienda, con un comunicato diffuso attraverso i propri profili social, a mettere in guardia utenti e clienti. I messaggi via sms che annunciano la vincita di uno smartphone sono solo una truffa. “Abbiamo elementi per ritenere con ragionevole certezza che siano in corso comportamenti fraudolenti posti in essere da autori ignoti che utilizzano illecitamente il marchio Unieuro sul web e via messaggi sms”, si legge nel comunicato.

