“Cinque giorni a Sanremo in prima fila… L’hai pagato il biglietto? O hai usato i nostri soldi?”. La provocazione di un utente provoca la reazione di Alba Parietti, che replica dal proprio profilo Instagram. “Non lavoro per il Festival di Sanremo. Tu paghi quando vai a lavorare o ti pagano con i miei soldi, quando andrai in pensione. Ti assicuro che i miei soldi, quelli che pagano i tuoi bisogni di cittadino sono tantissimi perché lavoro da 40 anni e lo stato si prende il 50 per cento per gente come te (anche)”, la risposta. Alba Parietti è stata opinionista fissa a La vita in diretta durante il Festival.

Fonte