LO YOGA in aiuto di chi soffre di mal di testa. Questa disciplina, infatti, quando viene affiancata alle terapie farmacologiche, ne può ridurre frequenza, durata e dolore. A suggerirlo è un nuovo studio appena pubblicato su Neurology, la rivista dell’American Academy of Neurology, secondo cui questa disciplina rappresenta un’arma in più per chi soffre di emicrania, una forma di cefalea che colpisce metà della testa e che ha un forte impatto sulla qualità della vita, a tal punto che per l’Oms è la malattia che causa maggiore disabilità nella fascia di età tra 20 e 50 anni. Un disturbo, peraltro, molto comune: a sottolinearlo è la Società italiana di neurologia in occasione della giornata nazionale del mal di testa, il 9 maggio, secondo cui a soffrirne sono circa 6 milioni di italiani, pari al 12% della popolazione.

Lo yoga, un aiuto in più

Nello studio sono stati coinvolti 114 partecipanti, tra 18 e 50 anni di età, con emicrania episodica, dai 4 ai 14 episodi al mese. I ricercatori li hanno suddivisi due gruppi: al primo sono stati somministrati solamente i farmaci, al secondo è stato chiesto di seguire le terapie farmacologie e, in aggiunta, di praticare yoga. Quest’ultimo gruppo ha seguito le lezioni con un insegnante tre giorni alla settimana per un mese, in modo da imparare le posizioni, ripetute poi da soli a casa per cinque giorni alla settimana nei successivi due mesi. Ai partecipanti di entrambi i gruppi, infine, è stato chiesto di tenere un diario, nel quale sono state appuntate l’intensità, la frequenza e la durata degli episodi di emicrania.



Al termine dello studio, i partecipanti di entrambi i gruppi hanno riportato miglioramenti dei sintomi. Ma i benefici sono stati maggiori nel gruppo che aveva praticato yoga, con una riduzione della frequenza del 48%: se all’inizio dello studio i partecipanti riportavano in media 9 episodi di mal di testa al mese, alla fine ne hanno registrati 4-5.Mentre nel gruppo dei farmaci si partiva da una media di 7,7 episodi al mese per arrivare a 6,8 alla fine dei tre mesi, con una riduzione di solo il 12%.

A lezione di equilibrio

Che lo yoga fosse un nostro alleato nel combattere l’emicrania non è una novità. In effetti, molti allievi raccontano come, dopo una pratica costante, in breve tempo i sintomi dell’emicrania diventano meno ricorrenti e meno intensi. “Molte persone che si avvicinano alla pratica dello yoga soffrono di mal di testa e molto spesso lo fanno proprio per alleviarne i sintomi”, spiega Giancarlo Miggiano, fondatore dei centri Yoga Suite e co-fondatore della Scuola di formazione insegnanti Yoga & Medicina, considerato a livello nazionale uno dei tre maestri esperti secondo la certificazione Csen/Coni. “In questo lo yoga è straordinario poiché lavora a tutto tondo sull’equilibrio dell’organismo e ben presto si notano netti miglioramenti”.

La pinza o il cane

Le posizioni che generalmente vengono consigliate per alleviare i sintomi dell’emicrania, consiglia Miggiano, sono quelle che tendono a rilassare il sistema nervoso e a favorire un giusto afflusso di sangue al cervello. In particolare, lo yoga ci viene incontro sia con le posizioni (asana), come per esempio la posa del bambino, il ponte, la pinza e il cane a testa in giù, e anche con le tecniche di respirazione (pranayama).“Nello yoga l’importante è sviluppare consapevolezza di quello che si deve fare e di quello che sente”, spiega l’esperto. “Questo atteggiamento mentale aumenta la propriocezione e favorisce un rilassamento generale, ottimo antidoto contro i sintomi dell’emicrania”.



La giornata nazionale

Sabato 9 maggio è la Giornata Nazionale del Mal di Testa. Ma a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del nuovo coronavirus, quest’anno le iniziative e le campagne per celebrarla saranno diverse. Infatti, le tre società scientifiche di riferimento, la Società Italiana di Neurologia, l’Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee e la Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, si metteranno a disposizione dei pazienti con una campagna di sensibilizzazione e informazione sui social. Da sabato 9 a venerdì 15 maggio, gli esperti saranno disponibili, tramite delle dirette Facebook sulla nuova pagina “Giornata Nazionale del Mal di Testa”, per rispondere ai principali quesiti degli utenti, dalla gestione dell’emicrania al tempo del Coronavirus ai fattori scatenanti da evitare in quarantena, dalla gestione della cefalea nel bambino alle possibilità diagnostiche fino ai nuovi e promettenti scenari terapeutici, dalla cefalea a grappolo alle problematiche diagnostiche.