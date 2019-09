“Hai la pelle scura, non sei una bellezza italica”. Gli haters sono al lavoro in rete e in questi giorni si sono moltiplicati gli attacchi razzisti ad una giovane padovana, candidata a Miss Italia, e figlia di cingalesi. Sevmi Fernando è nata a Padova, in Veneto vive da sempre a Villanova Camposanpiero. E’ qui che è cresciuta e ha studiato, qui vivono i suoi amici, questo è il mondo che conosce. Lontano dalle sue radici, dallo Sri Lanka dove sono nati i suoi gneitori che trent’anni fa sono arrivati a vivere nella città di Sant’Antonio.

Ad incoraggiare Sevmi su Instagram è intervenuta Miss Italia 1996, Denny Mendez, anche lei al centro di polemniche a suo tempo, ma non così violente visto che allora i social non avevano l’importanza di oggi. «Auguri! In bocca al lupo», scrive la Mendez; «Grazie infinite Viva il lupo!», risponde la giovane miss, modella per una scuola di hair stylist.