Hai 24 ore per scusarti, l'ultimatum di Asia a Rose

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Amiche nemiche. Asia Argento con un tweet invita Rose McGowan a “ritrattare e scusarsi per le terribili bugie della sua dichiarazione del 27 agosto”. Per farlo le dà “24 ore”. “Se non lo farà”, attacca, “sarò costretta a passare a vie legali”. Dopo le accuse di molestie a Jimmy Bennet, Rose aveva preso le distanze dall’attrice italiana, chiedendole di confessare. “Sii onesta” le aveva scritto. “È triste perdere un’amica, ma lo è ancora di più quello che è successo a Jimmy Bennett”, aveva detto la McGowan sottolineando di non essere “complice” di tutto questo”. “Asia eri mia amica. Ti ho voluto bene. Hai speso e rischiato molto per sostenere il movimento MeToo. Spero davvero che tu trovi la via per questo processo di riabilitazione. Chiunque può essere migliore. Spero possa esserlo anche tu”.