L’Isola dei Famosi è stata la sua ultima partecipazione televisiva di un certo tenore, successivamente ha detto addio al mondo dello spettacolo dedicandosi in un primo momento alla gestione di un ufficio stampa e successivamente al suo negozio di tendaggi.

Sto parlando di Cristina Quaranta, ex naufraga della terza edizione de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura (quella vinta da Lory Del Santo), che la vide durare – citando la conduttrice – quanto un gatto in tangenziale.

“È da anni che non mi si vede in televisione perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma, mia figlia Aurora è stata la priorità. Oggi che ha quasi 18 anni mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni 90. Da quando ho lasciato la tv ho fatto vari lavori: sono stata ufficio stampa, sono stata un agente immobiliare, oggi invece gestisco un negozio di tendaggi, do una mano ad un amico romano che ha questa bottega a Milano, quando è fuori città lo sostituisco. Mi piace molto questo lavoro, anche perché io non sono fatta per stare a casa con le mani in mano, mi piace riscoprirmi, reinventarmi e fare tante cose nuove”.