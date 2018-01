Prezzo: EUR 7,49





Scocca guscio di ricambio per la chiave di vari modelli Citroen tra cui C1 C2 C3 C5 Xsara Saxo Berlingo e Picasso. Per la sostituzione del guscio impiegherete pochissimo tempo. Occorre solamente recuperare gli elementi di elettronica dal vecchio telecomando e inserirli nel nuovo nelle stesse posizioni. Confrontate le immagini pubblicate nella nostra offerta Amazon con la scocca della chiave della vostra auto. Prima di procedere con l’acquisto, vi suggeriamo di aprire la scocca e verificare che il vano interno e la disposizione degli spazi interni del ricambio che proponiamo siano esattamente uguali al vano interno della vostra chiave. E’ utile sapere che non forniamo le parti elettroniche della chiave. Il chip di avviamento, il transponder e la batteria potete recuperarli dalla scocca della chiave che intendente sostituire. La scocca che proponiamo non riporta loghi, marchi o brand. La confezione comprende: n.1 guscio per chiave compreso di n. 2 pulsanti per apertura e chiusura centralizzata; n.1 vite, necessaria per un montaggio perfetto.per autovetture Citroen

ricambio pronto per il montaggio

materiale di ottima qualità

assistenza

qualità e funzionalità garantita da Smartechnology