Prezzo: EUR 7,49





Scocca/guscio di ricambio per autovetture Peugeot 107 207 307 308 407 408. Sono compresi i 2 pulsanti per apertura e chiusura porte, dell’elemento con i contatti della batteria in acciaio inox e della lama vergine che può essere sostituita con la vostra attuale chiave oppure da far incidere. La scocca è realizzata in materiale plastico di ottima qualità resistente e leggero. La scocca che proponiamo non riporta loghi, marchi o brand Istruzioni per il montaggio. Per la sostituzione del guscio impiegherete pochissimo tempo. Occorre solamente recuperare gli elementi di elettronica dal vecchio telecomando e inserirli nel nuovo nelle stesse posizioni. Nella confezione troverete anche la lama per chiave vergine da far duplicare presso un negozio di duplicazioni chiavi o da un ferramenta. Potete anche decidere di rimontare la lama della vostra attuale chiave. A voi la scelta. Prima di procedere con l’acquisto, confrontate le immagini che trovate nell’offerta Amazon con la scocca della chiave della vostra auto. Avvertenza: non forniamo le parti elettroniche della chiave. Il chip di avviamento, il transponder e la batteria potete recuperarli dalla scocca della chiave che intendente sostituire.Per autovetture PEUGEOT 107 207 307 308 407 408

Ricambio pronto per il montaggio

Lama vergine e pulsanti inclusi

Assistenza tecnica e post-vendita

Qualità e funzionalità garantita da Smartechnology