Prima di partire per le Olimpiadi invernali, Gus Kenworthy (in coppia con Steve O) ha partecipato ad una sorta di reality sul web, Ultimate Expedition.

In uno dei suoi video Gus ha detto di essersi svegliato più volte per colpa delle scorregge di Steve e del rumore che questo fa quando si tocca.

Quanto vorrei essere anche io in una tenda con Gus sul monte Tocllaraju.