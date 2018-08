Ieri sera durante gli iHeartRadio MMVAs 2018 Gus Kenworthy e Colton Haynes hanno incontrato Shawn Mendes.

Per Gus è scattato l’amore e sui social ha iniziato a pubblicare video e foto come nemmeno una directioner al primo concerto degli 1D.

Kenworthy ha rimproverato Colton per avergli rovinato “la foto di fidanzamento” con Shawn.



Dopo l’incontro (oltre ad un misterioso commento “This is the gay agenda“), a Gus è scappato anche un fotomontaggio, con lo scatto di lui, Colton e Shawn, con sopra il loro della Sean Cody (non fingete di non sapere di cosa si tratti, FALSI!). E proprio sopra la foto della “Sean Cody” lo sciatore ha scritto: “New video coming soon!”.Caro Gus ok che fai il simpatico, ma…E per farti perdonare…

Comunque Shawn sta facendo impazzire tutti i vip gay più famosi, perché oltre a Colton e Gus, anche Tom Daley ha dichiarato di avere una cotta per il cantante canadese.

New video coming soon! pic.twitter.com/D5m549u04O — Gus Kenworthy (@guskenworthy) 27 agosto 2018