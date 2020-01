Gunter Demnig, l'artista delle pietre d'inciampo: "Segni che rimarranno nel futuro"

Da 26 anni Gunter Demnig, artista tedesco, gira l’Europa per posare pietre d’inciampo in memoria dei deportati nei campi di sterminio nazisti. Ne ha posate oltre 75 mila in 20 nazioni europee, cinquemila solo nell’ultimo anno e ha impegni per tutto il 2020. Col suo cappello da cow boy, la ginocchiera sui pantaloni da lavoro, gli scarponi resistenti, Gunter, instancabile, a 73 anni, è arrivato anche in Italia, la settimana scorsa, per installare altre 204 pietre. Da Milano a Torino, da Udine a Palermo, da Firenze a Cernusco sul Naviglio fino a Napoli, passando per una trentina di centri piccoli e grandi dove ci sono stati ebrei, politici o rom deportati e uccisi nelle camere a gas o fatti sparire nelle fosse comuni.

Gunter, lei ha tantissime richieste ogni anno. Quante di preciso ogni anno?

“Non lo so esattamente, ma sono migliaia. E io cerco di rispondere a tutte le richieste. Viaggio molto, soprattutto in questo periodo dell’anno”.

Non è stanco di questo “lavoro”?

“Lo sono, certo. Ma mi piace farlo. Non potrei mai smettere. Andrò avanti fino a quando le forze me lo consentiranno”.



Perché ha iniziato?

“E’ noto. Ho iniziato il progetto per ricordare lo sterminio del popolo rom nel ’94, dopo aver assistito a una cerimonia in strada per commemorare i gypsy deportati. Durante quella cerimonia venne fuori una tizia a dire che non era vero che erano stati deportati. Allora decisi di rimettere le cose a posto e ideai questa iniziativa delle pietre. Che poi si è estesa”.



Il suo è un gesto di resistenza il suo che sta lasciando un segno molto forte. E’ contento?

“Vorrei che queste vittime del nazifascismo non si sentissero mai abbandonate, perché questo era lo scopo della loro eliminazione. Lo scopo della mia vita è fare qualcosa contro queste tragedie”.



Ogni pietra d’inciampo è una speranza che le persone camminando di fermino a pensare?

“Le pietre sono prima di tutto per i parenti che altrimenti non avrebbero un posto dove piangere i loro cari morti in quegli anni. Come dice il Talmud ebraico quando il nome di una persona è scritto, non si disperde la memoria di quell’uomo o quella donna”.



Qual è oggi il significato delle sue pietre in questa Europa percorsa da correnti sovraniste e revisioniste?

“Le pietre io le penso come segni che rimarranno nel futuro. La Storia ha già fatto il suo corso ma noi possiamo combattere perché nessuno dimentichi quel che è stato, perché gli sbagli non vengano ripetuti, perché ci sia la pace e non venga versato altro sangue. E io mi do da fare per rispondere alle richieste che mi vengono dalle famiglie di chi ha perso la vita a causa del nazismo e vuole avere una pietra di inciampo, una “STOLPERSTEINE” per ricordare i parenti morti”.

A chi pensa mentre va in giro su e giù dagli aerei, mentre passa ore al freddo con la cazzuola e il cemento in mano per posare le pietre?

“Penso soprattutto che è importante coinvolgere le nuove generazioni in questa operazione e fare sì che tutti si chiedano come questo è potuto accadere, perché questo non accada mai più”.

Lei conosce la storia di tutte le persone per cui ha deposto le pietre?

“Beh, non le ricordo tutte, ovviamente. Anche se ovviamente, le leggo prima di mettermi in viaggio e le sento raccontare quando faccio la posa, sono sempre momenti molto toccanti, anche se ho partecipato a migliaia di queste cerimonie. Comunque ho in mente di fare una banca dati per mettere ordine in tutto questo materiale, che riguarda la storia del nostro continente, anche per chi verrà dopo di me”.

Gunter, lei tante volte in Italia ha incontrato la senatrice a vita Liliana Segre. Vi siete parlati a lungo, anche l’anno scorso quando lei ha posato le pietre d’inciampo per i suoi parenti in corso Magenta a Milano. Sa che le hanno dato una scorta a causa delle minacce che riceve?

“Liliana è una grande persona, le voglio molto bene e la stimo. Sono molto dispiaciuto di quel che succede, mi sembra una cosa terribile. E’ ancora più necessario fare memoria proprio per questo motivo”.

Che cosa pensa della situazione politica italiana?

“Mi spiace, è troppo complicata per capirci qualcosa”.







