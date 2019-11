I Guns N’ Roses superano ogni previsione possibile con il tour Not in this life: ecco i numeri di questa nuova tournée.

Per anni, la speranza di rivedere il frontman dei Guns N’ Roses, Axl Rose, riunirsi al chitarrista Slash sembrava impensabile o, come una volta lo stesso Rose disse, “Non in questa vita“.

Eppure, le stesse parole di Rose in seguito sono servite come titolo ironico del tour di reunion parziale della band, che ha riunito il frontman con Slash e il bassista originale, Duff McKagan.

Dopo tre anni e mezzo, il tour dei Guns N ‘Roses,’ Not in This Lifetime … si è ufficialmente concluso, classificandosi come il terzo tour di maggior incasso di tutti i tempi.

Guns N’ Roses, Not in this life è un tour da record!

La tournée ha incassato 584,2 milioni di dollari, avendo venduto 5,37 milioni di biglietti e attraversato sei continenti nel corso di 158 spettacoli, come riporta Billboard.

Il video di November Rain:

Tour di successo: ecco quelli più remunerativi

Ed Sheeran occupa il primo posto con 775 milioni di dollari incassati durante il suo tour Divide del 2017-2019 e gli U2 rimangono al secondo posto con il loro tour 360º, che ha fruttato 736 milioni di dollari tra il 2009-2011.

Un podio dunque che vede due grandi rock band, quella di Axl Rose e quella di Bono, sopravanzate solo da una delle più grandi popstar degli ultimi anni.