La storia tra Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella va avanti a gonfie vele e ieri lo youtuber ha pubblicato la prima foto di un bacio.

Non sono mancate le critiche, ma Willwoosh ha già spiegato tempo fa come mai condivide questi momenti personali con i suoi follower:

“Questa roba mi sta già sfuggendo di mano. Prometto che farò del mio meglio per abituarmi a questa serenità e cercare di arginare altri scatti alla Bella e Edward. Fino ad allora, chiedo già perdono per ogni momento di debolezza. Interagire con qualcuno che non sia un caso umano è una novità troppo grande per me. Siate comprensivi. RSVP. ❤️”