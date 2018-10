Caro Direttore, rispondo alla

Ma non chiedetemi se, tornando indietro, avrei preferito o meno vivere questi grandi dolori. Certo, non sarei oggi la persona che sono, ma chissà… magari avrei capito lo stesso e in profondità tante cose.

Forse la salvezza e la saggezza passano attraverso le sofferenze. E tutto ciò che riesce da quel momento traumatico in poi a farci guardare avanti con grande vitalità è un processo di adattamento di chi ha una struttura interiore forte e sana. Ma il vero dono è arrivarci senza sputare così tanto sangue. Perciò dobbiamo e (spero) possiamo, come esseri dotati di intelletto e di libero arbitrio, sforzarci di essere persone migliori, anche senza prima essere affondati nelle più buie difficoltà.

Giusy





