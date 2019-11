Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sono davvero in guerra? Pare di sì. Ieri una fonte anonima (che dice di essere vicina a una delle due) ha rivelato che il motivo di questo scontro sarebbe legato ai loro affari. Tesi confermata anche nel salotto di Federica Panicucci.

Ieri a Mattino 5 la conduttrice ha detto:

“La querelle tra lei due ci sarebbe anche per i tutorial di make up. Questi personaggi spiegano su Instagram come truccarsi. Spesso sono video sponsorizzati dai marchi di bellezza. Giulia De Lellis infatti dice ‘sono stata io la prima’. Belen Rodriguez invece pare sia stata la seconda a farli”.