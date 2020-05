Nella fase 2 dell’emergenza coronavirus “quello che importa, oltre a fare una diagnosi precoce” dei nuovi positivi, “è identificare i contatti. L‘App” ‘Immuni’ attesa in questo mese “sarà fondamentale”. Parola di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), intervistato da ‘il Messaggero’. Anche se “non è l’unica soluzione – spiega – si integra con gli altri provvedimenti. Spero che gli italiani capiscano che è fatta per proteggere, non per invadere la privacy. Diamo la possibilità alle App di ricevere i nostri dati per portarci la pizza a casa, mentre qui stiamo parlando della difesa della nostra salute. Spero che i più giovani aiutino anche gli anziani a installare la App“, auspica l’esperto.

