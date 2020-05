La fase 2 dell’emergenza coronavirus prosegue “con un quadro incoraggiante”, l’estate si avvicina e Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) consiglia “di trascorrere le vacanze in Italia, di non uscire fuori dai confini. Non mi avventurerei in viaggi all’estero verso Paesi, e mi riferisco anche all’Europa, dove non c’è la garanzia per chiunque, a prescindere dalla nazionalità, di avere un supporto sanitario di alto livello. Non c’è niente di più sicuro come il nostro servizio sanitario”, assicura in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

Fonte