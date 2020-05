Sono passati più di 50 anni da quando l’allora giovanissima Inger Nilsson vestì i panni di Pippi Calzelunghe nell’omonima serie televisiva, trasmessa in Italia per la prima volta nel 1970.

In questi giorni a quanto pare i figli di Guendalina Tavassi l’hanno vista per la prima volta, dato che la mamma in diretta su Instagram con loro gli ha chiesto “Sarà morta mò sta Pippicalzelunghe?” e poi rivolgendosi ai followers “Brutto no se la rivedono vecchia e con le treccine?“.

Per fortuna Inger Nilsson non è morta, ma è viva e vegeta e Guendalina – pubblicando una sua foto di ora – ha così commentato davanti ai figli:

“E’ diventata proprio così, se l’è magnata Pippi Calnzelunghe!”.

Ma povera Inger Nilsson, celebre volto di Pippi Calzelunghe, serie tv degli anni ‘70 pic.twitter.com/t4zRDGo6li — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) May 2, 2020

Ma come “se l’è magnata“? Ma dai..