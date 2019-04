Ieri a Pomeriggio 5 Guendalina Tavassi ha detto di aver ricevuto foto e video di Cristian Imparato mentre era dal chirurgo a ritoccarsi le labbra.

L’ex gieffina ha anche rivelato che il cantante sta solo fingendo di non conoscerla, perché 8 anni fa avrebbe cercato di fare una foto con lei in un locale siciliano.

“Non sapete cosa sono venuta a sapere. Una notizia choc. Mi scrive il suo migliore amico, che vorrebbe parlare di questa situazione. Lui andava con Cristian a farsi le punture alle labbra mano nella mano. Lui gli teneva la manina, mentre la dottoressa lo impunturava. Ma non è finita qui: mi contatta una persona, amica di una proprietaria di una discoteca famosissima in Sicilia, dove andai ospite otto anni fa. Cristian implorava questa persona di farsi una foto con me. Lui che dice di non conoscermi. Ma alla fine non è neanche riuscito a farsi questa foto. Poi dopo ha mandato messaggi dove era arrabbiatissimo. Io e Karina vogliamo entrare al Grande Fratello, vogliamo il selfie, voglio parlargli dritta nelle lenti a contatto finte che si ritrova.

“Gue, Gue, Guenda, ma chi è quella? Ma cosa vuole da me? Venduta. Cerca solo popolarità. Ma chi la conosce? […] Si è venduta per cinque minuti di popolarità e telecamere, io se fossi stato nei panni della Tavassi non sarei mai andato a dire una cosa del genere in televisione, mi sarei fatto i fatti miei, non ci avrei mai messo la faccia. Ha fatto la portavoce di lui perché quello vorrebbe venire qui? È invidioso perché non gliel’ho più dato?”.