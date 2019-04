Una settimana fa circa, Roger Garth a Pomeriggio Cinque ha svelato che il parrucchiere di Guendalina Tavassi ha avuto una relazione con Cristian Imparato e che sa con certezza che il cantante si è rifatto gli zigomi e le labbra. Interventi allora sempre negati dal diretto interessato, che ha giurato e spergiurato in qualsiasi trasmissione televisiva di essere naturale al 100%.

Quando è stato informato Imparato di quanto successo fuori, ha letteralmente sbroccato sia contro la Tavassi sia contro questo fantomatico ex fidanzato parrucchiere, rivelando anche il suo nome di battesimo: Fabrizio.

“Questa spara a zero solo per portarsi due soldi a casa. Mi deve ringraziare che parlo di lei. Stia a casa a massaggiarsi il cu*o, che è l’unica cosa che sa fare. Cerca solo spazio in tv. Che poi si confronta con me? Io ho cantato e ho fatto emozionare la gente. Questa che ha fatto? Io ho visto dei video suoi dove lei sta stesa su dei materassi che la massaggiano e dei selfie molto volgari. […] Si è venduta per cinque minuti di popolarità e telecamere, io se fossi stato nei panni della Tavassi non sarei mai andato a dire una cosa del genere in televisione, mi sarei fatto i fatti miei, non ci avrei mai messo la faccia. Ha fatto la portavoce di lui perché quello vorrebbe venire qui? È invidioso perché non gliel’ho più dato?”.

A questo punto la redazione di Domenica Live ha intercettato questo fantomatico ex fidanzato / parrucchiere che ha confermato il suo incontro con Cristian Imparato ed anche gli interventi di chirurgia estetica.

“Io e Cristian ci siamo frequentati per un giorno a Palermo e poi una ci siamo sentiti tutti i giorni per telefono, è accaduto a luglio dell’anno scorso. Ci siamo incontrati per un caffè poi siamo stati del tempo insieme, ci siamo confrontati. Io ero convinto avesse il labbro rifatto e gliel’ho detto, all’inizio ha negato, poi ha confermato che lo aveva fatto perché si sentiva troppo magro. Mi aveva detto che aveva riempito gli zigomi e le labbra. […] Io dovevo solo rimanere ‘il parrucchiere’, non ‘Fabrizio’. E’ stato lui a fare il mio nome”.

Anche la Tavassi quindi ha preso le sue difese rivelando che mai e poi mai questo Fabrizio avrebbe voluto apparire in questa storia in quanto gay non dichiarato:

“Cristian si è permesso di fare il nome del parrucchiere, che non sarebbe mai uscito fuori, perché questo ragazzo non ha mai detto della sua omosessualità e quando ha detto ‘Fabrizio’ la gente è risalito a lui. C’era il toto-parrucchiere, lui ha detto il nome! E’ stato Roger Garth a dire tutto dicendo ‘lo può confermare la Tavassi’ ed io l’ho confermato. Io ho solo detto che il parrucchiere è stato il suo fidanzato, qual è il parlar male?”.

Ecco il video: