Non solo Sara Varone, Manuela Arcuri e Alfonso Signorini, ma chi si nasconde dietro Mark Caltagirone ha cercato di adescare anche Guendalina Tavassi. Ieri notte l’ex gieffina ha rivelato di essere stata contattata da Lorenzo David Coppi, cugino di Simone Coppi (fidanzato fake di Eliana Michelazzo) e Danny Coppi (fidanzato inesistente di Barbara d’Urso), Hellen ed Igor, nonché nipote di Ginevra (che ha avuto una relazione con Mark Caltagirone).

Guenda ha pubblicato le prove, condividendo una chattata tra lei e Lorenzo, oscurando il contenuto.

“Non mi sono mai espressa a riguardo. Ma so la verità ed aspettavo questo momento da 9 lunghi anni. Precisamente 8 anni fa ci provarono anche con me. Io ho scoperto immediatamente che era tutta una farsa, però non capivo il motivo di tutto questo. Adesso però mi è tutto molto più chiaro.”

Se non avesse capito subito che era una truffa, avremmo rischiato di ritrovarci anche Guendalina Tavassi a Live Non è la d’Urso, al grido di: “Credevo di essere sposata con un uomo che non esiste. Baci, ma solo virtuali“.

PS: B!tches guardate chi c’era al matrimonio di Guendalina…