Guendalina Canessa è la dimostrazione che i tempi sono maturi per la realizzazione di un Grande Fratello All Stars con tutti i migliori concorrenti di questi ultimi 20 anni (già mi immagino autore) e – entrata nella casa della sedicesima edizione come guest star – ha già regalato numerose gioie, prima litigando con Francesca De Andrè, poi raccontando di una fantomatica serata passata con Matthew McConaughey.

Francesca e Guendalina… il chiarimento ci sembra mooolto lontano 😇#GF16 pic.twitter.com/4xtzlkmkEf — Grande Fratello (@GrandeFratello) 29 aprile 2019

Parlando con Gianmarco, Guendalina ha raccontato un aneddoto di quando anni fa (non ben specificato quando) è stata rimorchiata a Panarea da Matthew McConaughey.

“La sera andiamo in una casa e mettono una canzone delle Destiny’s Child, Bootylicious e lui ha iniziato a ballare in un modo brutto, in un modo totalmente sfigato. Io non ho detto pio, non gli ho detto ‘ciao’ e con i miei tacchettini me ne sono andata. Mi è caduto tutto, ballava proprio da sfigato. Sono scappata. Non ricordo quanti anni avevo. Lui mi aveva notato, mi aveva visto camminare e mi aveva chiamato ‘vieni in barca’ è stato super spassoso, tutto wow!”.

Vedendo la faccia scettica di Onestini, la Canessa ha poi specificato:

“Ero con due mie amiche, possono confermare tutto, non mi invento niente”.

McConaughey che si è beccato un palo dalla Canessa in quel di Panarea.

Me la immagino così in barca con lui: