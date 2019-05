Due sere fa Guendalina Canessa ha confessato a Cristian Imparato di essere certa dell’omosessualità di Michael Terlizzi:

“Fuori si chiacchiera ma non penso siano soltanto chiacchiere a caso, perché sono chiacchiere che ci facciamo a casa mia con persone fidate. Io lo so. Mi sa che lui è terrorizzato da questa cosa. Ho amici che arrivano da paesini bigotti con genitori fatti in un certo tipo, ma prima o poi sono esplosi ed hanno avuto il coraggio di dire ‘papà è così, io sono così, io sono felice’, oggi come oggi siamo nei tempi moderni”.

Successivamente Cristian, parlando con Michael, gli ha riferito le cose dette da Guendalina ed ha organizzato il confronto fra i due.

Purtroppo il confronto non è andato in onda su Mediaset Extra, ma in un secondo momento abbiamo assistito ad un altro scambio di battute fra i due con Michael interessato a voler conoscere i discussi amici gay di Guendalina che sostengono questa tesi. “Se vuoi ok, ma si dice il peccato non il peccatore“, ha risposto la donna.

Parlando con Gianmarco, poi, Michael ha detto che Guendalina sostiene che lui sia gay solo per sentito dire e senza nessuna prova concreta. Insinuazioni che comunque non lo scalfirebbero più di tanto perché totalmente infondate.

Michael: “Quando usciamo mi dirai i nomi di chi ti ha detto che sono gay”

Guendalina: “Ok” MA GUENDA IERI NON AVEVA DETTO A CRISTIAN DI ESSERE CERTA?

MI SA CHE A MICHAEL HA DATO UN’ALTRA VERSIONE…#GF16 — Sid Apple (@AppleQuiSid) 3 maggio 2019