Ospite del programma di Peter Gomez, La Confessione, Guè Pequeno ha detto quello che pensa di Fedez.

“Fedez ha dichiarato che Sfera Ebbasta non avrebbe dovuto organizzare un suo concerto in un posto così brutto, ma lui in quel posto c’è stato per ben due volte. Ho detto tutto, ha decisamente perso l’ennesima occasione per stare zitto. A pelle non è una persona che mi piace più di tanto. Non andiamo molto d’accordo.

Cosa penso di Fedez? Diciamo che non basterebbe un’intera puntata per dirlo. Diciamo che artisticamente parlando Fedez non è ‘la mia fetta di torta‘ né ‘la mia tazza di tè’, come direbbero gli inglesi. Credo inoltre che in questo momento per lui la musica sia molto marginale. Quel che è certo, è che lui sia una persona molto molto astuta e attentissima a tutto, che ha sempre spasmodicamente cercato il successo e che ne è probabilmente riuscito ad avere molto più di quanto si aspettasse. Lo ha ottenuto perché è stato molto bravo a fare alcune mosse.”