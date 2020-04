Gucci Mane l’ha combinata grossa, il giorno di Pasqua ha augurato ai suoi hater di morire a causa del Covid19. Il rapper americano ha scritto su Twitter: “Prego perché i miei hater muoiano di CoronaVirus“.

Il tweet di Gucci Mane ha scatenato un inferno. Moltissimi fan dell’artista hanno criticato questa uscita davvero infelice e in tanti gli hanno fatto notare che oltretutto questo sfondone è stato scritto nel giorno di Pasqua. La star del rap non solo non si è scusata, ma ha preso per il cu*o i suoi fan e su Instagram ha pubblicato un altro screen in cui continua ad augurare la morte ai suoi hater ed ha aggiunto la didascalia: “Buona Pasqua“.

Io odio la censura, soprattutto quando colpisce l’arte (che deve essere libera), però mi chiedo come si possano seguire artisti che scrivono certe cose sui social o che nei testi delle loro canzoni usano termini razzisti e omofobi, o addirittura incitano alla violenza sulle donne.

On Easter morning? this can’t be what’s on your mind

Our enemies are just reflections of the parts of us we hate the most

— Nait Jones ⚡️⚡️⚡️ (@NaithanJones) April 12, 2020