“Non sono il migliore, alleno i più forti”

– Guardiola è più di una suggestione. La Juventus, non particolarmente entusiasta della gestione Sarri, pur continuando a difendere pubblicamente l’operato del tecnico toscano prova a guardarsi attorno e il sogno resta il tecnico del Manchester City. Ipotesi quanto mai concreta ed è lo stesso allenatore spagnolo del Manchester City ad alimentare i sogni bianconeri. “Se non batto il Real Madrid e non vinco la Champions arriverà il proprietario del club o il direttore sportivo e mi dirà che non è abbastanza e mi licenzierà e io gli dirò che sarà stato un piacere e me ne andrò”.

Parole che risuonano come musica in casa Juventus anche se Pep, in una lunga intervista a ‘Soccer Saturday’ sa di non avere la bacchetta magica. “Non mi sono mai sentito il migliore, nemmeno quando al Barcellona ho vinto sei titoli di fila e un triplete. Ho vinto, perché ho avuto giocatori straordinari in grandi club. Io sono un buon allenatore, non il migliore. Datemi una squadra che non sia il Manchester City e non vincerò. Le persone credono che, se sei Guardiola, devi vincere tutti i titoli possibili, ogni anno, ma è impossibile. Ormai se non vinci la Champions la stagione può considerarsi un disastro, se invece la vinci allora è un successo. Che insegnamento stiamo dando alle nuove generazioni? Perché ragionare in questo modo? Vincere è difficile, farlo in Champions ancora di più. Secondo questo ragionamento in oltre cento anni di storia del Manchester City ci sarebbero cento stagioni fallimentari, ma questo non è vero”.