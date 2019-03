Titanic Live

Jack e Rose. Leo e Kate. Risaliamo a bordo del Titanic per vivere l'esperienza unica del film di James Cameron proiettato in alta definizione al teatro degli Arcimboldi di Milano, con l'indimenticabile colonna sonora di James Horner eseguita dal vivo dall’Orchestra Italiana del Cinema, Coro e solisti, in sincrono con le immagini.

