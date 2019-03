Promo EARLY SPRING

Titanic Live in Concerto, un evento che ha entusiasmato migliaia di fan in tutto il mondo arriva per la prima volta in Italia a Milano!

Potete aver visto il Film già decine di volte, ma mai con 130 musicisti dell’Orchestra Italiana del Cinema che eseguono la colonna sonora in sincrono con l’intero film.

Non perdere questa occasione, e vivi un'esperienza unica. Acquista ora il tuo biglietto in Promo “Early Spring” ! 👉🏽