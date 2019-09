Angelo Duro – Da Vivo

L’8 e 9 ottobre appuntamento al Teatro Manzoni di Milano con la comicità dissacrante di Angelo Duro, pronto per un nuovo show all’insegna della sua ironia cinica e imprevedibile. Chi ci dice però che stavolta ci parlerà? In fondo nessuno gli vieta di starsene zitto. Bisognerà aspettare di vederlo in scena per conoscere cosa ci aspetta!

8 ottobre Milano, Teatro Manzoni:

9 ottobre Milano, Teatro Manzoni: