Ludwig Koons, il figlio di Cicciolina in passato ha fatto parlare di sé per la discussione in diretta con Barbara d’Urso e perché ha sfidato Rocco Siffredi.

“Come no, certo che vorrei fare l’attore nel mondo a luci rosse. Ho tutte le qualità per farlo. Da piccolo mi ha cresciuto una ragazza. Mi ha fatto un po’ da madre. Dopo di lei sono migliorato, insomma avete capito. Dotazione? Se Rocco Siffredi vuole ci mettiamo su un tavolino e ci mettiamo a confronto. Lui non è posi così dotato, era meglio John Holmes. Con Rocco me la gioco.

Mi piace quel mondo e sono orgoglioso dei film di mia madre.”

Adesso però il figlio di Ilona Staller è finito nei guai, le forze dell’ordine hanno fatto scattare una denuncia in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. Il motivo? I Carabinieri hanno fatto irruzione in casa sua ed hanno trovato un grammo di eroina e un bilancino di precisione sotto una mattonella.

Lui ha subito detto di non saperne nulla e gli agenti hanno anche scoperto che nell’appartamento del giovane c’erano anche tre ragazzi del Gambia. Per loro è scattato subito l’arresto, visto che nella loro stanza avevano una valigia con un chilo e settecento grammi di marijuana e quattromila euro in contanti.

Proprio mentre i Carabinieri stavano controllando tutto l’appartamento è rientrata anche Cicciolina, rimasta visibilmente sconvolta da quello che stava accadendo.