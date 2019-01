Grugliasco, "rubata" via Rino Gaetano. In municipio non hanno dubbi: "E' stato un fan"

A trentotto anni dalla sua scomparsa c’è ancora chi vorrebbe un souvenir per ricordare Rino Gaetano. Non se lo spiegano diversamente, in municipio a Grugliasco, alle porte di Torino, il furto della targa di via Rino Gaetano, scoperta queta mattina dai residenti nel quartiere nuovo del Borgo.

La segnaletica completa

Via Rino Gaetano incrocia con via Antonio Cotta, ma ora è rimasta una sola targa. L’altra è stata svitata dai perni e portata via. Grugliasco è una delle poche città italiane che hanno dedicato una via al cantautore romano di origine calabrese, e con ogni probabilità è l’unica nel nord Italia.

“Le segnalazioni del furto sono state diverse da parte dei cittadini – spiegano in Comune – L’amministrazione assicura che in poco tempo le targhe saranno ripristinate, augurandoci che questa volta rimangano al loro posto”.





