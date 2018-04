Ieri sera a Striscia la Notizia Lele Mora ha rivelato alcuni trucchi che usa nelle vecchie edizioni de L’Isola dei Famosi per far andare avanti i suoi assistiti.

L’ex agente dei vip ha dichiarato che monitorava nel backstage l’andamento del televoto e in base a quello decideva quanti call center comprare.

Mora ha anche attaccato Alessia:

“La Ventura aveva un passo in più su come conduceva lei L’Isola, nulla togliere alla Marcuzzi, ma a volte non sa dove orizzontarsi, adesso L’Isola è spenta. Non è giusto poi che Alessia abbia perso le staffe, una conduttrice non deve farsi ingrossare le vene, avevo paura le venisse un infarto quando urlava ‘questa è casa mia faccio quello che dico io’. La d’Urso non avrebbe fatto così, avrebbe fatto una bella risata”.

Come se non bastasse Lele ha anche detto di essere certo che Francesco Monte si faccia le canne.