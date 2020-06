Avrebbe sparato alla moglie ferendola gravemente poi, credendola morta, si è tolto la vita. E’ questo, secondo le prime ricostruzioni, quello che sarebbe avvenuto la notte scorsa nell’abitazione di una coppia a Grosseto. E’ l’ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda. L’uomo, un ex agente della polizia municipale, è stato trovato morto. La donna invece è ancora viva, sebbene in gravi condizioni con ferite da arma da fuoco. I soccorritori l’hanno trasportata in elicottero all’ospedale di Siena.

L’uomo era in pensione da circa due anni. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe stata una lite tra i due ieri sera tardi, ma gli accertamenti sono in corso. La casa è isolata nella campagna. Non ci sono altre abitazioni vicine, solo qualche capannone artigianale e commerciale in quella che è conosciuta come zona Poggetti Nuovi. Sul posto stanno facendo i rilievi gli investigatori e il nucleo scientifico dei carabinieri.