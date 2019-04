“Dalle notizie apprese finora ci sembra che tutti i vertici dell’azienda siano stati in qualche modo coinvolti e abbiamo la preoccupazione di come verrà assicurata la continuità organizzativa e amministrativa della struttura. Per questo – ha annunciato Grillo – ho deciso che invierò una lettera alla Regione per mettere a disposizione le strutture del ministero per individuare figure di garanzia da porre in sostituzione di quelle che sono state sospese o sono state oggetto di misure cautelari”. “Verificheremo inoltre la correttezza dell’applicazione della normativa anticorruzione”, ha sottolineato la ministra Grillo.

Fonte