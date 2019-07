Una polemica lunga due settimane. E a portarla avanti sono i sostenitori cinquestelle della sindaca di Roma, Virginia Raggi, scatenati contro Paola Turci. La colpa della cantante? Un tweet sulle “olimpiadi della monnezza” a Roma nel giorno della vittoria del tandem Milano-Cortina, il 24 giugno scorso. Due settimane fa, appunto, ma evidentemente troppo da digerire per i pentastellati, che ieri hanno approfittato della presenza dell’artista a Sky Sport per rispolverare la querelle.

A dare il via alla pioggia di accuse è l’utente Salvatore, che a un fermo immagine di Turci in studio allega un tweet puntando il dito: “Ecco la nostra preferita @paolaturci – scrive -, da quando ha iniziato a esternare contro @virginiaraggi fioccano apparizioni TV,presenze e interviste, obiettivo raggiunto”. “Mai piaciuta, mai ascoltata… ora anche meno”, gli fa eco La Fenice, seguita da Massimiliano – “Tutti hanno un prezzo”, dice – e Stella, che assicura: “D’ora in poi quando la vedrò in tv cambierò canale”

