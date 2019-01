Greta Menchi fa uso di droghe?

Dopo lo scandalo portato alla luce dal suo amico Guglielmo (che però, va precisato, non ha mai fatto il suo nome), la Menchi ha deciso di rispondere tramite sua mamma. Ecco cosa aveva dichiarato Guglielmo qualche giorno fa:

“Mi sono arrivate voci riguardanti questa youtuber molto in decadenza che dice che io gli ho hackerato i profili Instagram addirittura, quando lei fra una pasticca di MD e l’altra non si ricorda neanche cosa ha fatto il giorno prima. Sei una ca**o di drogata, vatti a fare un’altra pasticca e vai in coma etilico, non rompere il ca**o a me. Hai fatto solo due filmini, dici che fai uscire bombe e musica, ma al posto della voce hai uno scarico del cesso, ma cosa vuoi far uscire?”.