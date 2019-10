Qual è la canzone preferita del frontman dei Green Day, Billie Joe Armstrong? Ecco la rivelazione del cantante.

Billie Joe Armstrong, frontman dei Green Day, ha fatto il punto sulla situazione e – dopo svariati anni di carriera – ha rivelato qual è la canzone che, in assoluto, preferisce del loro repertorio.

Dato che i Green Day hanno realizzato 12 album a loro nome (con un altro che arriverà presto, dal titolo Father of All), scegliere una canzone preferita dalla loro inimitabile discografia è quasi un compito impossibile, ma non per il cantante. Ecco qual è il brano che preferisce su tutti.

Green Day, Billie Joe rivela la canzone che preferisce della loro discografia

In una nuova intervista a The Kevin & Bean Show, il cantante e chitarrista Billie Joe Armstrong ha rivelato che la sua canzone preferita dei Green Day è l’epica Jesus Of Suburbia – della durata di nove minuti – facente parte dell’iconico album American Idiot del 2004.

Ecco il video della canzone:

Mike Dirnt, il bassista, ha invece rivelato che non riusciva a decidere perché era come scegliere un figlio preferito.

Billie Joe Armstrong: “Non mi piacciono le canzoni lunghe”

È una scelta interessante (sebbene eccellente) di Billie Joe, che recentemente ha detto a Kerrang! che, in realtà, non gli piace più ascoltare canzoni lunghe – ed è per questo che Father Of All – prossimo album della band – avrà una durata di 26 minuti.

“Ho davvero deciso che non mi piacciono le canzoni lunghe!“, ha rivelato il frontman, aggiungendo, “Sono come un sedicenne con disturbo da deficit di attenzione e iperattività, perché se ascolto la musica di altre persone su iTunes o altro, guardo sempre quanto è lunga la canzone e se sono trascorsi più di tre minuti, ‘Urgh, passo avanti. Non voglio ascoltare quella m***a! ‘Chi ha tempo per ciò?!“.

Un piccolo grande controsenso, considerando che la sua canzone preferita dei Green Day è una delle più lunghe del loro repertorio…