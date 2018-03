– Il calcio greco torna nel caos e il governo minaccia (per l’ennesima volta) di sospendere il campionato dopo l’invasione di campo – con tanto di pistola alla cintola – del presidente del Paok Ivan Savvidis dopo l’annullamento per fuorigioco di un gol della sua squadra nella partita con l’Aek sul punteggio di 0-0. L’oligarca russo, di origini greche, ha fatto irruzione sul terreno di gioco all’89′ seguito da un paio di nerborute guardie del corpo contestando (minacciando, dicono in molti) l’arbitro Georgios Kaminis che, due ore più tardi, a bocce ferme, ha poi convalidato la rete di Fernando Varela.

Follia in Grecia, presidente del Paok entra in campo con la pistola

“Certe scene non sono tollerabili – ha detto il ministro allo sport Georgios Vassiliadis – e richiedono decisioni coraggiose”. Allo studio, dicono i media ellenici, ci sarebbe lo stop alla massima serie dopo una consultazione con la Uefa. Non si tratterebbe di una novità assoluta per il calcio greco, travolto negli ultimi anni da gravissimi incidenti e scandali che hanno già portato al fermo del campionato. A settembre del 2014 venne temporaneamente sospesa dopo la morte di un tifoso. Due mesi dopo fu sbloccata una seconda volta per l’aggressione ad un arbitro di prima divisione e, nel 2015, si è fermata a causa dei violenti scontri tra i tifosi del Panathinaikos e le forze dell’ordine durante il derby di Atene giocato in casa contro l’Olympiakos. L’ultimo stop risale al 2016, quando la federazione ha deciso la sospensione dopo l’incendio doloso all’abitazione di Georgios Bikas, presidente dell’associazione arbitrale greca. La decisione della federazione è arrivata anche in seguito alle minacce ricevute da tre membri della commissione arbitrale.



L’opposizione è andata stamattina all’attacco del governo Tsipras, reo a suo parere di non aver fatto niente per fermare la deriva violenta nel calcio. “Avevano promesso di bonificare ultra e proprietà poco trasparenti e non ci sono riusciti” ha detto il portavoce del Pasok Andreas Loverdos. Nelle scorse settimane l’incontro tra Paok e Olympiakos è stato sospeso dopo che un oggetto lanciato dagli spalti ha colpito e ferito l’allenatore della squadra del Pireo Oscar Garcia. Un tirbunale ha anche condannato il patron dell’Olympiakos, l’armatore Vangelis Marinakis, e i presidenti di Levadiakos e Atromitos a vendere le loro squadre per un caso di combine.