Grecia Colmenares è tornata da L’Isola dei Famosi felice di rivedere il suo compagno di 27 anni più giovane, il modello Chando Erik Luna, ma mentre lei lo credeva a Los Angeles per un lavoro, il ragazzo si trovava in Puglia in compagnia di Manila Gorio.

La Gorio – come già sappiamo – è una nota manager, ma da queste foto è facile intuire che l’incontro sia stato tutt’altro che di lavoro.

Le foto sono state scattate all’uscita di un ristorante a Gioia del Colle, dove pare che Chando abbia passato qualche giorno proprio in compagnia della sua nuova fiamma. Il tutto all’insaputa di Grecia, impegnata in Honduras a pisciare in testa a Paolo Brosio.



Come si concluderà questa storia?

Grecia, intervistata dal settimanale Vero, aveva dichiarato:

“Ci siamo incontrati per pur caso a Caracas grazie a un amico in comune. Da allora non ci siamo più lasciati. È stato un colpo di fulmine, all’inizio non sapevo chi fosse perché non avevo mai visto le telenovelas. Ora lei abita in Venezuela e io in Svizzera, vado spesso a trovarla, ci piacerebbe vivere in Italia. È la cosa più bella che mi sia capitata! È molto maturo e responsabile, non mi dà problemi né preoccupazioni. Non ha voluto seguire le mie orme, ma studia con profitto Administracion de Empresas all’Università di Miami”.

E pensare che Grecia e Chando si erano promessi amore eterno nel santuario domenicale di Santa Barbara da Cologno Monzese.



PS: avviso tutti i miei colleghi che vogliono riprendere questa notizia che Manila Gorio, qualora sentiate il bisogno e l’esigenza di specificare la sua identità, è UNA trans e non UN trans. Ho già letto fin troppe castronerie in giro, fate attenzione.