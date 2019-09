“Grazie Luca!”. Marinelli vince la Coppa Volpi a Venezia dedicando la vittoria a chi salva vite in mare, e i social esplodono applaudendo al discorso dell’attore di ‘Martin Eden’.

“Se fino a ieri lo adoravo per la sua infinita bravura come attore, da oggi lo stimo per la sua grande umanità”, “Arriva sempre il momento in cui devi prendere una posizione. Occorre schierarsi contro la violenza dei codardi. Bravo Luca”, “Ci mostra quanto è bello e necessario schierarsi, e difendere l’umanità“, “Bravo #LucaMarinelli che ha il coraggio delle proprie opinioni in un mondo di codardi”, “È bello sapere di non essere soli, nella nostra ostinazione a restare umani“, alcuni dei commenti fra gli estimatori dell’attore, che spesso accompagnano i tweet agli hashtag #iostoconleong e #restiamoumani.

