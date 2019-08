Grazia Di Michele lancia shade a Marco Carta. No b!tches, non è un articolo di 12 anni fa, l’ex professoressa di Amici di Maria in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha detto che secondo lei Marco è un fenomeno più televisivo che artistico.

“Credo che lui sia un fenomeno più televisivo che prettamente artistico. In lui si sono immedesimata i ragazzi che ce l’hanno coi professori. Detto questo, sta migliorando”.

La Di Michele invece ha riservato bellissime parole per Emma, Alessandra Amoroso, Antonino e anche Mahmood.

“Antonino ha un grande potenziale non ancora compreso. Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Pierdavide Carone … sono veri talenti. Mahmood? Lui mi piace moltissimo e in tanti mi hanno chiesto se mi sono bevuta il cervello. Ma perché

, non possono piacermi il rap e la trap? Non fuggo da certi linguaggi, cerco di capirli. Mahmood, poi, non va neppure capito: la sua bravura salta agli occhi”.

Fonte: Soundsblog