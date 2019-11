ROMA – Balotelli di nuovo in azzurro. E’ l’auspicio del presidente della Figc Gabriele Gravina dopo il caso di razzismo che ha visto coinvolto l’attaccante del Brescia a Verona: “Mi auguro ci sia in tempi rapidi una partecipazione attiva nel gruppo Nazionale di Mario Balotelli: sarebbe un messaggio straordinario verso il mondo che pensa di scoraggiare l’avversario facendo espressioni di quel tipo” ha detto Gravina a margine del Consiglio della Figc.

Un ‘messaggio’ al ct Mancini che nei prossimi giorni sarà chiamato a stilare l’elenco dei convocati per le sfide contro Bosnia (15 novembre) e Armenia (18) valide per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno. Gravina si schiera con Super Mario: “Balotelli è italiano, io sto con lui tutta la vita: ha dimostrato di avere una sensibilità da italiano più italiano degli altri”.

Gravina: “Mi affido alla sensibilità di Mancini”

“E’ una bellissima immagine che almeno oggi mi voglio regalare – ha confessato il numero uno del calcio italiano nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio della Figc tenutosi a Roma – l’immagine di Mario insieme a tutti i suoi compagni sarebbe una immagine molto bella. Non ho mai inciso su quelle che sono le scelte di Mancini perché non ho né la capacità e né il potere di farlo, lui sa benissimo quello che deve fare e vista la sua sensibilità farà tutte le considerazioni del caso”.

Il 19 novembre l’incontro sul Var

Gravina ha poi annunciato che si svolgerà a Roma, il prossimo 19 novembre, un incontro formativo tra arbitri, allenatori e capitani di Serie A per favorire una più completa ed esaustiva conoscenza del regolamento internazionale e del protocollo Var attualmente in vigore. “Credo che sia importante confrontarsi e conoscere meglio quelle che sono le nuove regole e le procedure del Var che generano a volte confusione, a volte in buona fede, e a volte strumentalizzando carenze di natura tecnica e conoscitiva”, ha detto il numero uno del calcio italiano.

Chieste cinque sostituzioni anche in A

Infine il presidente della Figc ha annunciato al consiglio federale di oggi di aver inviato all’Ifab (International Football Association Board) la richiesta di poter applicare anche al campionato di Serie A l’utilizzo delle cinque sostituzioni, al posto delle canoniche tre, come già avviene regolarmente nel campionato di Serie C.







