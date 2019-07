“C’è bisogno del sorteggio del girone di ritorno della Serie A? Secondo me sì, come capita da altre parti in Europa, sempre all’inizio della stagione, tenendo conto alcune esigenze della fase finale di alcuni tornei internazionali che tanto bene fanno, al nostro Calcio nazionale. Credo che sia giusto tener conto di esigenze oggettive che variano tra un girone d’andata e un girone di ritorno; facendo attenzione a non creare discriminazioni legate ad esigenze che sono molto più importanti, quelle del rispetto del valore della competizione sportiva. Ma questo lo lascio alla valutazione della Lega di Serie A”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina su Radio Cusano Campus, parlando della possibilità dal prossimo anno di sorteggiare il girone di ritorno della Serie A.

