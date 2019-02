Gravina in Puglia, svastiche sui muri nello stadio: il blitz prima della partita contro il razzismo

BARI – Sul muro perimetrale dello stadio Vicino a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, nella notte sono state disegnate decine di svastiche con vernice nera. Sull’episodio sta indagando il locale commissariato di polizia. Prima della partita fra i padroni di casa della Fbc Gravina e i lucani del Francavilla, per il girone H del campionato di campionato di serie D, è stata disposta la ripulitura dei muri.

Alla partita la società di casa aveva dato il tema ‘Un calcio al razzismo. Lo sport ha mille colori’, ma bisogna ancora capire se l’episodio abbia attinenza con questa scelta o se si sia trattato di un atto di teppismo. Si è accertato che gli artefici si sono introdotti nella struttura sportiva e hanno imbrattato il muro perimetrale con vernice nera disegnando decine di svastiche.

Dura la reazione del sindaco Alesio Valente. che definisce gli autori “teppisti nostalgici che amano vigliaccamente agire di notte”. Annunciata già la costituzione di parte civile del Comune in un eventuale processo se gli autori saranno identificati. “La loro offesa – aggiunge Valente – non ci troverà silenti: Gravina democratica e antifascista non resterà mai in silenzio dinanzi a simili assalti”.

Sulla vicenda interviene anche il deputato pd Ubaldo Pagano: “Isoliamo questa gente: Gravina, per fortuna, è tutt’altra cosa. È Il momento di ricordarcelo, di dimostrarlo. Sto seguendo personalmente la vicenda e mi chiedo: il ministro degli Interni (Matteo Salvini) dov’è? Tutta la sicurezza che andava promettendo dov’è finita? La smetta di fare passerella usurpando le divise delle forze dell’ordine e cominci a garantire maggiore unità di personale e mezzi per le attività d’indagine”.







